Песков назвал «чушью» обвинения в причастности России к критике западных вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» публикацию газеты Wall Street Journal о том, что наша страна якобы причастна «кампании по дезинформации» и критике зарубежных вакцин против коронавируса.

«Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин», - сказал официальный представитель Кремля в беседе с WSJ.

Дмитрий Песков добавил, что если в Москве будут «рассматривать каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб, тогда мы с ума сойдем, потому что мы видим их каждый день и каждый час во всех англосаксонских СМИ».

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в Штатах неверно считают развернувшееся во всем мире обсуждение противоковидных препаратов «заговором России».

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные «официальные лица США» сообщила, что российские спецслужбы в прессе и в интернете якобы развернули «камланию по дезинформации», цель которой – подорвать доверие к иностранным вакцинам против COVID-19, их эффективности и безопасности.

К слову, как писал сайт kp.ru, российская вакцина «Спутник V», которая неоднократно подвергалась критике в западных СМИ, получила одобрение для использования уже в 46 странах мира.

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