Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной Македонии зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), где уточнили, что регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония», - говорится в сообщении фонда.

Северная Македония стала 46-ой страной, где зарегистрирован препарат «Спутник V». Напомним, в минувший четверг, 4 марта, российскую вакцину зарегистрировали в Лаосе и Ираке. Регистрация препарата также была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса.

В Министерстве иностранных дел России ранее сообщили о росте интереса к препарату в Европе. Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко, некоторые страны готовы использовать национальную сертификацию.