NYT: США готовят «контрудары» в ответ на приписываемые России кибератаки

Соединенные Штаты практически сразу приписали крупную кибератаку «российским хакерам» Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты готовят «контрудары» в ответ на приписываемые России крупные хакерские атаки на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру» в декабре, сообщает New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации собеседников издания, таким «ответом» станут новые экономические санкции в отношении нашей страны, а также несколько кибератак на внутренние системы российского правительства, которые планируется осуществить в течение ближайших трех недель. Источники газеты утверждают, что американские «контрудары» не будут очевидными, но о них узнают власти России, разведка и военные.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты практически сразу приписали крупную кибератаку «российским хакерам», по версии американских спецслужб, ее целью было получить доступ к секретным данным разведки. Между тем, в России неоднократно заявляли, что наша страна к этой атаке не причастна.