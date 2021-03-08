США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану из-за российских C-400 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон помешал поставкам 30 ударных вертолетов ATAK турецкого производства в Пакистан, и этот тендер, скорее всего, получит Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия американских санкций, введенных из-за приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

«США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолетов Пакистану. Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США», - заявил представителя турецкого лидера в интервью агентству Bloomberg.

Калын также сообщил, что Анкара пошла на приобретение российских ЗРС из-за позиции Вашингтона, который отказался поставить Турции системы ПВО Patriot на выгодных для нее условиях. Кроме того, Франция заморозила переговоры о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий турецкой стороны в Сирии.

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью Калын также заявил, что Турция может располагать российскими зенитно-ракетными система без нарушения системы обороны НАТО, отметив, что давление на Анкару со стороны Вашингтона из-за приобретения С-400 может иметь обратные последствия.