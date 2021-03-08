Представитель Эрдогана предостерег США от давления на Турцию из-за российских С-400 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Давление на Анкару со стороны Вашингтона из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 может иметь обратные последствия. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях», - заявил представителя турецкого лидера в интервью агентству Bloomberg.

Калын отметил, что ранее между Анкарой и Москвой имелись некоторые разногласия, но с ними удалось разобраться «за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же?», - заявил он.

Как отметил представитель турецкого лидера, Анакра может располагать российскими зенитно-ракетными система без нарушения системы обороны НАТО. «Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам», - сказал он, подчеркнув, что решение о приобретении ЗРС приняли «далеко не за одну ночь».

Напомним, в связи с закупкой российских С-400 Вашингтон ввел санкции против некоторых турецких чиновников. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган назвал такие ограничения атакой на суверенные права страны, отметив, что они несовместимыми с союзническими отношениями.