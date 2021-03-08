Премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Александр Вучич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что незаконная прослушка сербского президента Александра Вучича является попыткой госпереворота, в которой замешаны функционеры правящей партии и высокие чины из Министерства внутренних дел страны.

«Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота … Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу», - заявила глава сербского правительства в эфире телеканала TV Pink, добавив, что расследование должно раскрыть весь механизм, до «последнего винтика».

По ее словам, «спайка», замешенных в прослушке президента, охватывает криминальные организации, часть системы правосудия, часть СМИ в Сербии.

«И без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», - считает премьер-ммнистр.

Напомним, после заседания Совета нацбезопасности министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что представители МВД 1 572 раза незаконно прослушивали президента и его родственников, отметив, что в этом были задействованы даже высокопоставленные чины ведомства.