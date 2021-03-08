Карточку Коби Брайанта продали на аукционе за рекордные 1,8 млн долларов

Коби Брайант Фото: REUTERS

Коллекционная карточка с изображением погибшего в прошлом году легендарного баскетболиста Коби Брайанта была продана на аукционе Goldin Auctions за рекордные 1 795 800 долларов при стартовой цене в 170 тысяч долларов. О продаже сообщает аукционный дом, специализирующегося на продаже подобных предметов коллекционирования.

«Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта - 1 795 800 долларов», — говорится в сообщении, размещенном на странице аукционного дома в Facebook.

Коллекционная карточка с изображением баскетболиста Коби Брайанта Фото: Facebook

Кто именно приобрел этот лот, не сообщается.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января прошлого года, когда вертолет, в котором находилось девять человек, включая самого баскетболиста и его 13-летнюю дочь, разбился. Пилот не справился с управлением в плохую погоду, была низкая видимость. Согласно основной версии, лопасти воздушного судна задели скалу. Выживших в этой авиакатастрофе не было.