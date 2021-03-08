Таиланд сократит обязательный карантин для иностранцев с апреля 2021 Фото: Виктория МИНАЕВА

Таиланд с апреля текущего года сократит обязательный карантин иностранных граждан. Как уточняется для вакцинированных от коронавируса иностранцев карантин составит не 14, а 7 дней, для невакцинированных карантин сократят с 14 до 10 дней. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвиранкул

Как уточняется, чтобы сократить срок карантина въезжающий в страну иностранный гражданин должен предоставить документ о прохождении вакцинации не ранее чем за три месяца до поездки, а также отрицательный тест на COVID-19. Срок пребывания в карантине составит 10 дней, если иностранец имеет только справку об отсутствии коронавируса.

Напомним, в конце февраля в курортных провинциях Таиланда сняли ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В популярных у туристов регионах заработали рестораны, бары и развлекательные заведения. Возобновили свою работы, но с ограниченным количеством посетителей, спа и массажные салоны, фитнес-центры и спортивные залы.