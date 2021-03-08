IT-специалист рассказал, как включить режим невидимки в WhatsApp и Telegram Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных или в отпуске человек может не отвечать на звонки или сообщения по работе, отправленные в WhatsApp и Telegram, однако его собеседник будет видеть, если сообщения прочитаны, но оставлены без внимания. Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал о том, как включить «режим невидимки» в случае, если вы не хотите, чтобы другие были в курсе вашей активности.

При использовании WhatsApp в Android включить невидимость можно через опцию «Настройки», где зайти «Аккаунт», «Приватность» или «Конфиденциальность», и выбрать режим «никто» для пунктов «Время посещения», «Сведения о профиле», «Фото профиля», «Отчеты о прочтении».

В WhatsApp на iPhone необходимо зайти в опцию «Учетная запись», где найти «Конфиденциальность» и отключить три функции: «Был», «Фото профиля» и «Сведения», поставив для всех пунктов «никто». Там же есть возможность отключить отчеты о прочтении сообщений, после чего у собеседника перестанут появляться синие галочки.

В Telegram стать невидимым можно частично. В настройках необходимо открыть «Приватность и безопасность», а в графе «Последняя активность» выбрать параметр «никто». В таком случае, собеседник не будут видеть точного времени присутствия пользователя, передает «Российская газета».