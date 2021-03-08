Еврокомиссия представит первый проект по созданию паспортов вакцинации 17 марта 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская комиссия представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции в Евросоюзе 17 марта текущего года. Решение о возможном практическом применении таких паспортов, в том числе на международном уровне, примут чуть позже. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе.

- На следующей неделе, 17 марта, Еврокомиссия утвердит свои предложения паспортах вакцинации. Называться «паспортами» эти документы не будут. Документ получит название «зеленый электронный пропуск», - рассказал он.

Как сообщал сайт kp.ru, в феврале главы стран ЕС провели встречу, на которой обсуждали в том числе введение цифровых сертификатов для прошедших вакцинацию от коронавируса. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, документ поможет возобновить свободные перемещения внутри Европейского союза.

Напомним, что в России такой документ существует в виде сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Оформить его можно самостоятельно с 1 января на сайте Госуслуг, зайдя в свой личный кабинет.