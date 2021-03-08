РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский фонд прямых инвестиций и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Италии. Об этом в понедельник, 8 марта, говорится в сообщении на официальном сайте Итало-российской торговой палаты.

Предложение о подписании данного соглашения выдвинула накануне итальянская компания Adienne Srl. Договор о местном производстве российской вакцины был подписан впервые в Европе. Производство «Спутника V» в Италии должны запустить в июле текущего года.

- Это позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства вакцины. Предусматривается производство около десяти миллионов доз препарата до конца 2021 года, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Итало-российская торговая палата активно способствовала проведению переговоров между итальянскими и европейскими компаниями и представителями госструктур России для обсуждения возможности производства российской вакцины от коронавируса на территории страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в настоящее время Европейское агентство лекарственных средств проводит экспертизу регистрационного досье российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».