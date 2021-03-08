Экс-посол Украины призвал разорвать отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям Украины необходимо готовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Киеву следует прекратить всякое взаимодействие с «агрессором». Об этом заявил бывший украинский посол в США Валерий Чалый.

- Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать. В таком случае нужно обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Украиной и РФ и представляла бы позиции Киева по консульским вопросам, - заявил экс-посол в эфире телеканала «Еспресо» в понедельник, 8 марта.

Отношения России и Украины резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во «вмешательстве во внутренние дела» страны, а в 2015 году украинская Верховная рада приняла заявление, в котором назвал РФ «страной-агрессором». Российская сторона подчеркивает, что не участвует во внутриполитическом конфликте на Украине. Москве неоднократно говорила, заинтересована в преодолении политического и экономического кризиса в соседней стране.