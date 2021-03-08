Певица Manizha представит Россию на «Евровидении-2021» Фото: Олег ЗОЛОТО

Певица Manizha будет представлять Россию на «Евровидении» в 2021 году. Российский национальный отбор на международный конкурс состоялся в понедельник, 8 марта, на Первом канале.

- Всенародным российским голосованием на «Евровидение» в этом году отправляется Манижа с песней Russian Woman, - объявила ведущая отбора Яна Чурикова.

Под творческим псевдонимом Manizha известна 29-летняя российская и таджикская певица, независимый музыкант и исполнитель Сангин Манижа. Она участвовала в различных конкурсах и фестивалях с 12 лет, работала со многими известными музыкантами.

В прошлом году на конкурс от России должна была отправиться группа Little Big с песней «UNO», однако «Евровидение» пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Европейский Вещательный Союз объявил, что выбор претендентов на поездку на конкурс в 2021 году остается за вещателем. Конкурс песни «Евровидение» пройдет 18-22 мая 2021 года на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 государства.

В текущем году конкурс пройдет в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Решение о присутствии публики на шоу пока что не приняли.

Среди основных претендентов от России в этом году также были дуэт #2Маши и группа Therr Maitz, основанная Антоном Беляевым.

Как сообщал сайт kp.ru, одним из главных претендентов на поездку в Нидерланды для участия в конкурсе этого года была рэйв-группа Little Big, однако сегодня ее лидер Илья Прусикин сообщил, что коллектив отказывается от участия в отборе на «Евровидение».