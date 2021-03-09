Reuters: Иран начал обогащать уран на новых центрифугах в Натанзе

Иран начал обогащать уран с помощью новых центрифуг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иран на подземном заводе в Натанзе начал обогащать уран с помощью третьего каскада усовершенствованных центрифуг класса IR2m. Об этом в ночь на вторник, 9 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на «секретный» доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В частности, в документе говорится, что иранские специалисты продолжают установку следующих каскадов новых центрифуг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о запуске первых двух каскадов мощных центрифуг класса IR2m, которые почти в четыре раза превышают производительность IR1, Тегеран уведомил МАГАТЭ в начале февраля, а в конце месяца Иран объявил, что готов приступить к обогащению урана до 60%.

В начале марта США призвали Иран сесть за стол переговоров, чтобы «конструктивном дипломатическом» ключе обсудить пути возврата обеих стран в соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.