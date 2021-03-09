США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Начальник пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам на брифинге, якобы четыре российских сайта распространяют дезинформацию об американских вакцинах от коронавируса, и курируют эти интернет-ресурсы, по его словам, разведслужбы России.

Так официальный представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал публикацию газеты Wall Street Journal, в которой говорится о том, что российские спецслужбы якобы развернули «камланию по дезинформации», цель которой – подорвать доверие к иностранным вакцинам против COVID-19, их эффективности и безопасности.

«Мы можем подтвердить, что наш Центр глобального взаимодействия выявил четыре российские онлайн-платформы, которые управляются российскими разведывательными службами и распространяют дезинформацию», - заявил Прайс, отметив, что эти сайты «порочат» только две вакцины, одобренные для применения в Штатах.

Он добавил, что «прибегает к своим старым уловкам и тем самым потенциально подвергает людей риску из-за распространения дезинформации о вакцинах, которые, как мы знаем, спасают жизни каждый день». Причем наша страна, по его словам, «предпринимает такие усилия» уже «некоторое время», передает ТАСС.

Между тем, Москва неоднократно отвергала подобные обвинения и предлагала сотрудничество в разработке препаратов для профилактики заражения коронавирусом. А накануне эту публикацию WSJ, как писал сайт kp.ru, прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал изложенную в статье информацию «чушью» и отметил, что если бы российская сторона ««рассматривала каждую негативную публикацию против вакцины «Спутник V» как результат усилий американских спецслужб», то мы бы сошли с ума, потому что они появляются «каждый день и каждый час во всех англосаксонских СМИ».

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