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В России предложили дать банкам доступ к базе МВД с водительскими правами

С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка
Источник:kp.ru
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Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу

Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России предложили дать банкам доступ к базе МВД, в которой содержится информация о водительских правах, чтобы кредитные организации могли предоставлять свои услуги клиентам по этому документу.

С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР), она включена в заключение Совета на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан, сообщает газета «Известия».