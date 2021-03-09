В России предложили дать банкам доступ к базе МВД с водительскими правами

Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России предложили дать банкам доступ к базе МВД, в которой содержится информация о водительских правах, чтобы кредитные организации могли предоставлять свои услуги клиентам по этому документу.

С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР), она включена в заключение Совета на законопроект о расширении упрощенной идентификации граждан, сообщает газета «Известия».