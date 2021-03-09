Конгресс США требует ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Один из авторов письма о санкциях, старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Майкл Маккол Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пятеро конгрессменов-республиканцев направили госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором требуют ввести санкции против «многочисленных организаций», участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2», а также объяснить, почему новая администрация этого до сих пор не сделала.

В частности, американские законодатели в своем послании выражают обеспокоенность тем, что Белый дом под руководством президента Джозефа Байдена не вводит «обязательные санкции против «Северного потока – 2», отвечающие требованиям» действующего законодательства США.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями», - цитирует письмо республиканцев ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в американском сенате из-за отсутствия санкций по «Северному потоку – 2» блокируют назначение нового директора ЦРУ.