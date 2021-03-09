Глава Гидрометцентра предупредил об аномальных морозах в Европейской России

Погода в марте будет скорее зимней, чем весенней Фото: Олег УКЛАДОВ

Зима не спешит сдавать свои позиции в первый месяц весны, и уйдет «величаво»: по прогнозам синоптиков, жителей центра Европейской России, Урала и Поволжья в марте ждут аномальные морозы. Об этом рассказал во вторник, 9 марта журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим», - предупредил он.

Метеоролог отметил, что «погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной».

«Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся», - отметил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.