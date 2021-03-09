Курс рубля 9 марта 2021 года: евро вырос до 88,5 рубля на старте торгов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов на Московской бирже во вторник, 9 марта 2021 года, курс рубля теряет в цене по отношению к доллару и евро.

Согласно данным торговой площадки, американская валюта подорожала на 20,75 копейки, и поднялась до отметки 74,5 рубля. Евро по отношению к рублю вырос на 6,75 копейки и его стоимость составила 88,5075 рубля.

Напомним, ранее аналитик допустил снижение курса рубля в марте текущего года. Эксперт не исключает рост евро до исторических максимумов. По словам ведущего аналитика FxPro Александр Купцикевич, всю вторую половину февраля рубль почти никак не реагировал на стабильно растущую нефть, однако это не значит, что российская валюта проявит такую же стойкость при ослаблении цен на сырье. Он считает, что откат цен на черное золото может привести к существенному ослаблению рубля