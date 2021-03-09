Ночь с 8 на 9 марта 2021 года стала самой холодной в Москве с начала весны

В ночь с 8 на 9 марта температура воздуха в Москве опустилась до минус 14,6 градусов, что стало температурным рекордом с начала весны Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной весны, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Михаил Леус.

- На текущий момент в Москве температура опустилась до минус 14,6 градуса. Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны, — сообщил Леус в разговоре с РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о январских морозах в марте. Согласно прогнозам синоптиков, в первый рабочий день недели, во вторник, 9 марта, в регион должно прийти сильное похолодание. Днем ожидается температура до минус 10-13 градусов, а ночью температура опустится до минус 15-20 градусов.