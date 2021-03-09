Королева Елизавета II отказалась подписать заявление о любви семьи к принцу Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета отказалась подписать заявление в ответ на скандальное интервью Опры Уинфри Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписать заранее подготовленное заявление, которое должно было снизить напряжённость между королевской семьёй и семьёй принца Гарри, сообщает The Times. Королева заявила, что ей нужно время, чтобы обдумать свой ответ.

Также сообщается, что Букингемский дворец подготовил заявление, в котором подчёркивалась любовь королевской семьи к жене и сыну принца Гарри.

Издание сообщает, что младший министр окружающей среды, продовольствия, сельского хозяйства и международного развития Зак Голдсмит назвал интервью принца Гарри "взрывом" для своей семьи. Он также заявил в своём Twitter, что герцог и герцогиня Сассекские "загрузили самолёт и сбросили бомбу после предыдущей атаки на Букингемский дворец".

Напомним, пара дала двухчасовое интервью Опре Уинфри. В нём Меган Маркл рассказала о расизме в Букингемском дворце, о доведении до суицидальных мыслей и отказе предоставить их сыну Арчи титул и спецохрану.

После выхода интервью Букингемский дворец заявил, что слова Маркл были "объявлением войны" королевской семье, сообщал ранее сайт KP.ru.