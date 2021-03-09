Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей Фото: REUTERS

Японское правительство не намерено приглашать болельщиков из других государств на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на свои источники.

По данным издания, решение об этом кабмин Японии, организационный комитет Игр и Международный олимпийский комитет примут уже на следующей неделе. Кроме того, организаторы Игры на фоне пандемии коронавирусной инфекции намерены провести запуск эстафеты олимпийского огня без участия любых зрителей.

Сейчас в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз иностранцам. Эта мера наряду с режимом ЧС будет действовать минимум до 21 марта из-за эпидемии. Японские СМИ сообщают, что даже после снятия режима ЧС власти государства хотят сохранить запрет на выдачу новых виз.

Напомним, Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 году, однако были перенесены на текущий 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. В январе этого года премьер-министр Японии Есихидэ Суга отметил, что летние Игры станут «подтверждением победы человечества над эпидемией» и пообещал, что они пройдут в безопасных условиях. Теперь Олимпийские игры планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года, при этом название Олимпиады «Токио-2020» решили сохранить.