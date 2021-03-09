Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании станции на Луне Фото: Олег УКЛАДОВ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной научной станции на Луне. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на официальном сайте «Роскосмоса».

Российская госкорпорация и КНКА будут содействовать сотрудничеству по созданию лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров. Целью является укрепление научного и исследовательского взаимодействия и продвижение исследований космоса в интересах человечества.

- На этой станции будут проводиться многопрофильные исследовательские работы, в том числе по использованию Луны, эксперименты и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на спутнике нашей планеты, - объяснили в «Роскосмосе».

Россия и Китай будут вместе разрабатывать дорожную карту создания лунной станции, планировать, обосновывать и проектировать проект, в том числе презентовать его мировому космическому сообществу.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Рогозин рассказывал о сотрудничестве России с различными странами мира в полетах на Луну. Глава «Роскосмоса» отмечал, что для Штатов это является политическим проектом, а вот сотрудничество с Китаем в данной области более продуктивно.