Туристы в Таиланде смогут провести карантин на яхте Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Иностранные туристы, прибывшие в Таиланд, смогут провести обязательный двухнедельный карантин на яхте в море. Об этом во вторник, 9 марта, пишет издание Nikkei Asia.

Предполагается, что предложение по проведению карантина на яхте позволит турфирмам получить дополнительный доход. Так власти Таиланда пытаются поддержать туристический бизнес страны, который понес значительные финансовые потери из-за пандемии.

В марте 2020 года были закрыты границы для туристов, постепенно принимать иностранцев страна начала только в октябре. Прибывшим в Таиланд необходимо сдать тест и пройти двухнедельный карантин.

Путешественникам с отрицательным тестов на коронавирусную инфекцию придется носить специальные «умные» браслеты, которые отслеживают состояние здоровья владельца, в том числе температуру, и устанавливают его местоположение. Передавать данные такое устройство может даже в море в радиусе десяти километров от береговой линии.

В январе текущего года тайское министерство здравоохранение включило в перечень мест, где можно провести обязательный карантин, также гольф-курорты.

Как накануне писал сайт kp.ru, с апреля 2021 года Таиланд сократит обязательный карантин для туристов: для привитых от коронавируса срок самоизоляции составит семь дней, для невакцинированных – десять.