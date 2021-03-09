Песков: В Кремле скептически относятся к теме ковид-паспортов

Песков на фоне обсуждения COVID-паспортов предложил заняться ковидной дипломатией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение паспортов вакцинации пока скептически воспринимается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал введение паспортов вакцинации или "зелёных" сертификатов ещё одним способом "оптимизации ковидной дипломатии".

- Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас. Этот вопрос рассматривался. Вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с этим мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами, - заявил Песков журналистам во время брифинга сегодня, 9 марта.

Официальный представитель Кремля также отметил, что российские власти пока не понимают, насколько взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми будут такие сертификаты.

- Это, конечно, повод для активизации ковидной дипломатии, - добавил Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что, по словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, Европейский союз уже готов запустить ковидные сертификаты в мае 2021 года.