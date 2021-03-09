Bloomberg: Евросоюз будет выдавать паспорта вакцинации для привитых «Спутником V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз может одобрить выдачу паспортов вакцинации не только для привитых вакцинами, одобренными Европейским медицинским агентством, но и другими, в том числе российской вакциной «Спутник V». Об этом во вторник, 9 марта, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

- ЕС может одобрить выдачу паспортов вакцинации в случае их внедрения привившимся российской и китайской вакцинами, которые уже используют в некоторых европейских странах без одобрения ЕМА. Это поможет избежать ограничений на передвижение граждан, например, Венгрии, где уже ведется вакцинация российским препаратом, - сообщил источник издания.

По его информации, ковид-паспорт будет состоять из трех документов. В них будет указано, получил ли человек прививку, какое препарат ему вводили и какие результат показал тест на коронавирус, а также данные о том, перенес ли владелец сертификата коронавирус в прошлом.

Как сообщал сайт kp.ru, Еврокомиссия представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации от COVID-19 17 марта 2021 года. Евросоюз готов запустить ковидные сертификаты уже в мае этого года.