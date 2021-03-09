Путин подписал закон о блокировке мобильной связи в тюрьмах Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовых номеров, которые заключенные используют в местах лишения свободы. Документ во вторник, 9 марта, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, операторы сотовой связи будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, используемым осужденными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и прочих исправительных учреждениях. Прекращать оказание услуг связи будут на основании письменного решения главы или заместителя главы ФСИН или главы территориального органа ведомства.

- В 2018 году в исправительных учреждениях было изъято свыше 56 тысяч средств связи несмотря на действующий запрет для заключенных иметь их при себе. За попытку передачи телефона на режимных территориях задержали более пяти тысяч человек, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы документы отмечали, что мобильные телефоны в тюрьмах нередко используются осужденными для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей или координации действий находящихся на свободе членов преступных группировок. Оперативная блокировка мобильной связи в тюрьмах также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков или запрещенных предметов.