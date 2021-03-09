Нетаньяху подтвердил поиски останков израильского шпиона Эли Коэна в Сирии Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил поиски останков известного израильского шпиона Эли Коэна в Сирии, внедренного в сирийскую верхушку и казненного в 1965 году после того, как он был раскрыт. Об этом глава правительства Израиля сообщил в интервью i24NEWS во вторник, 9 марта.

- Это действительно так, поиски ведутся. Но это все, что я могу сказать. Я твердо намерен вернуть всех наших павших и пропавших без вести солдат, - подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Напомним, в феврале текущего года появилась информация о том, что российские военные вновь приступили к поиску останков пропавших без вести израильских солдат на кладбище беженцев в Дамаске. Для этого район кладбища оцепили, не пуская туда посторонних.

Источники издания подтвердили также достоверность сообщений из Сирии о том, что поиски идут при содействии России.

Израильский разведчик Эли Коэн в феврале 1965 года предстал перед судом, который приговорил его к смертной казни. Его публично повесили 18 мая 1965 года в Дамаске на площади Маржа, а тело разведчика после его гибели неоднократно перемещали. Через пять лет после казни сотрудники израильской разведки пытались выкрасть тело Коэна, чтобы перезахоронить его в Израиле, но операция окончилась неудачей. С тех пор израильское правительство и семья Коэна ведут постоянную борьбу за возвращение его останков на родину.