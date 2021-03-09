Британский телеведущий Пирс Морган уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский медиарегулятор провел расследование в отношении программы Good Morning Britain после того, как ведущий Пирс Морган раскритиковал принца Гарри и Меган Маркл из-за их интервью Опре Уинфри.

Морган в минувший понедельник обвинил Гарри и Меган в неуважении монархии, назвав их интервью «позорной и циничной пропагандой, направленной на то, чтобы нанести ущерб королеве.

- Мы начали расследования из-за этого выпуска программы, в которой прозвучали оскорбления. На сегодняшний день мы получили на программу и ее ведущего более 41 тысячи жалоб, - сообщил британский медиарегулятор на своей странице в социальной сети Twitter.

Сообщается, что после этого заявления регулятора Пирс Морган покинул программу Good Morning Britain. Телевизионная сеть ITV согласился с его решением.

Как сообщал сайт kp.ru, сама королевская семья спустя двое суток после интервью принца Гарри и Меган Маркл американской ведущей Опре Уинфри заявила, что крайне серьезно относится к словам принца и его жены о расизме. Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы и отметил, что королевская семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган.