Королевская семья сожалеет, что последние годы были такими сложными для принца Гарри и Меган Маркл

Букингемский дворец: заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Букингемский дворец сообщил, что королевская семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для принца Гарри и Меган Маркл. Так британская королевская семья отреагировала на интервью переехавшего в США принца и его супруги американской журналистке Опре Уинфри.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что некоторые поднятые на этом интервью темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность.

- Королевская семья серьезно относится к словам Меган Маркл о расизме, но отметила, что воспоминания о некоторых вещах расходятся. Несмотря на это, заявления о расовых вопросах будут внимательно изучены. Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи, - говорится в заявлении, распространенном во вторник, 9 марта, канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщал сайт kp.ru, интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей вышло в минувшее воскресенье. Это было первое интервью пары, после того как она покинула британскую королевскую семью и переехала жить в США. В ходе беседы Маркл рассказала, что была шокирована разговорами в королевской семье о том, «насколько темной может быть кожа» ее сына, когда он родится. Супруга принца Гарри заявила, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления со стороны членов королевской семьи.