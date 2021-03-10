Киев заявил, что доработал план урегулирования конфликта в Донбассе

Украина доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбассе Фото: REUTERS

Украина доработала предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, и теперь ждет его одобрения со стороны России. Об этом объявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак, выступая на проходившей в онлайн-режиме дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».

По словам Ермака, «конкретный план мирного урегулирования» после доработки «отвечает духу» Минских договоренностей и «соответствует нормам международного права». Глава президентского офиса отметил, что Германия и Франция предложили «очень мощный шаг», а также выразил надежду, что этот документ в украинской редакции станет «предметом мощного обсуждения через неделю – две», во время видеоконференции в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина), передает агентство «Укринформ».