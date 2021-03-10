Пентагон и SpaceX заключили новый контракт

Компания SpaceX получила контракт Пентагона стоимостью более 159 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания SpaceX получила от Пентагона новый контракт на запуск двух космических аппаратов для Вооруженных сил Соединенных Штатов. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба министерства обороны США, уточнив, что сумма сделки оценивается в 159,7 миллиона долларов.

Запуски военных спутников должны быть осуществлены до конца 2023 финансового года (новый финансовый год начинается в Америке 1 октября предыдущего года).

Отмечается, что подобный контракт на запуск двух аппаратов также получил от американского военного ведомства консорциум United Launch Alliance (ULA). Правда, стоимость контракта традиционного партнера Минобороны США оценивается дороже – 224,2 миллиона долларов, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе прошлого года Пентагон тоже заключил сделки с обеими этими компаниями, тогда общая сумма двух контрактов превысила 650 миллионов долларов.