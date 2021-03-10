Ночь на 10 марта в Москве стала самой холодной с 1945 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшая ночь с 9 на 10 марта в российской столице самой холодной с начала весны текущего года, а также с момента окончания Второй мировой войны в 1945 году. Температура на территории Москвы этой ночью опустилась до минус 20,7 градуса. Об этом в среду, 10 марта, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

- По состоянию на 7:00 по московскому времени температура в Москве составила минус 20,7 градуса. В минувшем 2020 году в этот день температура была на 25 градусов выше, она составляла плюс четыре градуса по Цельсию, - сообщила специалист центра Елена Волосюк, чьи слова цитирует издание РИА Новости.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что для 10 марта это самая холодная ночь с момента окончания Второй мировой войны.

Кроме того, в Москве сегодня объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Напомним, что ночь на 9 марта в столичном регионе также побила температурный рекорд: она стала самой холодной с начала календарной весны, столбик термометра опустился до минус 14,6 градуса.