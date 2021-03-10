Роскомнадзор замедлил работу Twitter с 10 марта 2021

Роскомнадзор объявил, что начал замедлять скорость работы Twitter в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter на всех мобильных и на половине стационарных устройств. В ведомстве заявили, что приняли такое решение из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

- С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту», - сказано в заявлении Роскомнадзора.

В сообщении ведомства также говорится, что Twitter может быть заблокирован, пока не социальная сеть не удалит "призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещённой в России информацией из 28 тысяч публикаций, на которые подали жалобу в Роскомнадзоре.