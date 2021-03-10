Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону: они звонят жителям страны под видом полицейских, расследующих утечки данных. Об этом сообщает в среду, 10 марта, издание РИА Новости, журналисту которого один из мошенников позвонил с городского телефона.

Злоумышленник представился сотрудником МВД, продиктовал номер жетона и заявил, что кто-то якобы пытался снять деньги с карты журналиста в банке по нотариально заверенной доверенности.

- Лжеполицейский заявил, что преступление удалось предотвратить, но теперь надо выяснить, из-за чего случилась утечка. Он попутался выяснить, в каких банках обслуживается жертва. Журналист заподозрил неладное и позвонил в свой банк, где ему сообщили, что полиция никогда не запрашивает данные о том, в каких вы банках обсуживаетесь, - говорится в материале.

Таких лжеполицейских выдают просьбы давать пояснения и раскрывать информацию по телефону. Выудив сведения о счетах и картах, мошенники используют их для хищения денег и оформления подложных кредитов, а также пополняют базы данных, которые продают потом в даркнете.

Ранее сайт kp.ru писал, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо главам территориальных органов ведомства о мошенниках, которые действуют от имени сотрудников Роспотребнадзора.