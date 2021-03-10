МИД РФ: Москва примет меры, чтобы избежать возвращения конфликта в Донбассе в горячую фазу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия будет принимать все необходимые меры для того, чтобы избежать возвращения конфликта Донбассе в горячую фазу. Об этом в среду, 10 марта, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Андрей Руденко.

- Россия внимательно следит за обстановкой в регионе и принимает меры, чтобы максимально снизить риски таких вещей, в том числе на дипломатическом уровне, - отметил он в интервью «Интерфаксу».

Замглавы российского МИД отметила также, что нынешняя напряжённость в отношениях России и Европы не влияет на минский процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины. По его словам, в настоящее время продолжается нормальный переговорный процесс по разным линиям, в том числе по линии МИД и линии помощников президентов.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Киев доработал предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, и теперь ждет его одобрения со стороны РФ.