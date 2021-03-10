Общественница Екатерина Мизулина одобрила решение замедлить работу Twitter Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина поддержала Роскомнадзор после решения ведомства замедлить работу социальной сети Twitter в России. Она отметила, что платформа не предпринимает никакие меры, чтобы удалить запрещенный контент.

- Неоднократно ранее Лига безопасного интернета выступала с таким предложением. Напомню, что Twitter возглавил антирейтинг соцсетей - нарушителей российского законодательства в части распространения запрещённого контента, — цитирует Мизулину РИА Новости.

Она добавила, что волонтеры ежедневно фиксируют на платформе запрещенную информацию о наркотических веществах и группы экстремистских сообществ. С начала марта Лига безопасного интернета мониторила социальную сеть и выяснила, что платформа не удаляла как старые, так и новые сообщения с запрещенном информацией.

С 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлил скорость работы социальной сети Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств. Также платформу могут полностью заблокировать, пока она не удалит призывы к совершению самоубийства, детскую порнографию и прочую запрещенную информацию.