1,2 млн российских семей получили маткапитал в 2020 году

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, сколько россиян получили маткапитал в 2020 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков раскрыл статистику о предоставлении материнского капитала в прошлом году.

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Котяков рассказал, что в 2020 году материнский капитал получили 1,2 миллиона родителей. Из них 641 тысяча получали средства в проактивном режиме, то есть этих граждан уведомили о праве на получение капитала, пишет РИА Новости.

Ранее правительство России упростило процедуру использование материнского капитала на улучшение жилищных условий. С введением новых правил гражданам не нужно предоставлять документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий в Пенсионный фонд. Теперь достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности. В кабмине напомнили, что с апреля 2020 года заявки на маткапитал подавать не нужно.