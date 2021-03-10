Пользователи "Ростелекома" жалуются на проблемы с интернетом 10 марта 2021

Пользователи провайдера Ростелеком сообщили о сбоях в работе сервисов. Большинство (94%) сообщили о проблемах с подключением к интернету, следует из данных на сайте Downdetector, отслеживающего сбои и отключения интернет-ресурсов и приложений.

4% пользователей заявили о сбое всех сервисов Ростелекома, а 1% пожаловался на проблемы с работой интернет-телевидения.

Напомним, ранее сегодня, 10 марта, сайт KP.ru сообщил, что Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter на всех мобильных и на половине стационарных устройств из-за того, что соцсеть не удаляет противоправный контент.

После сообщений о сбое в работает Ростелекома представители Роскомнадзора сообщили, что могут замедлять работу Твиттера в России независимо от операторов связи.

Как сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе крупного интернет-провайдера, Роскомнадзор влияет на работу ресурсов через оборудование, установленное в рамках закона о "суверенном Рунете".

В "Ростелекоме" заявили, что проблемы в работе их сервисов произошли из-за сбоя в функционировании оборудования.