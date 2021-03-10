Песков прокомментировал сообщения о сбоях работы госсайтов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в полдень сайты некоторых государственных органов России, в том числе Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал Минкомсвязи вопрос о сбоях в работе сайтов российской госорганов.

- Я читал об этих сообщения, но мы не смогли их подтвердить методом непосредственного апробирования. Возможно, действительно есть какие-то сбои. Я думаю, Минсвязи объяснит это. Пока не имеем информации на этот счёт, - отметил пресс-секретарь российского президента в ходе беседы с журналистами в среду, 10 марта.

Дмитрий Песков добавил, что специалисты в Кремле проверяли самостоятельно эту информацию, но она не подтверждается. У сотрудников президентской администрации сайты госорганов открываются. При этом несколько журналистов на брифинге подтвердили, что им действительно не удаётся открыть некоторые ресурсы.

Напомним, сегодня, пользователи провайдера Ростелеком из разных российских регионов сообщили о сбоях в работе сервисов. Большинство из них (94 процента) сообщили о проблемах с подключением к интернету.