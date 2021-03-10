В Кремле назвали обоснованным замедление трафика Twitter в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские власти не стремятся заблокировать Twitter и другие интернет-ресурсы, однако меры, направленные на то, чтобы вынудить соцсети выполнять российское законодательство, вполне обоснованы. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter из-за отказа удалять противоправный контент.

- У жителей России должна быть возможность получать доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в рамках российских законов. Поэтому принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы - это обоснованно, - отметил пресс-секретарь российского лидера в ходе беседы с журналистами.

Как сообщал сайт kp.ru, с 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик социальной сети Twitter, поскольку сайт отказался удалять противоправный контент. В РКН отметили, что замедление работы Twitter в России коснется только фото- и видеоконтента, а передача текста не будет ограничена.