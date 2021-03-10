"Ростелеком" объяснил проблемы с подключением к интернету сбоем в работе оборудования

"Ростелеком" объяснил проблемы в работе своих сервисом сбоем в функционировании оборудования Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российская телекоммуникационная компания "Ростелеком" объяснила причины перебоев в работе сервисов компании.

- Произошел сбой в работе оборудования. Проблема локализуется, — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Представитель "Ростелекома" добавил, что в ближайшее время работоспособность сети будет полностью восстановлена.

Ранее сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщил о сбое в работе "Ростелекома". Примерно в 12:00 по московскому времени число жалоб на перебои достигло 800. При этом 93% пользователей жаловались на проблемы с подключением к интернету, 4% наблюдали сбой в работе всех сервисов, а 1% не мог воспользоваться телевидением.

После сообщений о сбое в работе "Ростелекома" в Роскомнадзоре сообщили, что это никак не связано с замедлением работы Twitter, так как ведомство может делать это независимо от операторов связи.