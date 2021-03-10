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Песков сообщил, что дата послания президента Федеральному Собранию «сдвигается вправо»

Точной даты послания пока что нет
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков сообщил, что дата послания президента Федеральному Собранию «сдвигается вправо»

Песков сообщил, что дата послания президента Федеральному Собранию «сдвигается вправо»

Фото: REUTERS

Дата послания российского президента Владимира Путина парламенту страны - Федеральному Собранию – в этом году «сдвигается вправо», однако точной даты пока что нет. Об этом в среду, 10 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Нет, пока что даты нет. Даже ориентировочно сказать не могу. Сдвигается дата, как вы можете заметить, вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать, - ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщал сайт kp.ru, предыдущее послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состоялось 15 января минувшего 2020 года. Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Основной направленностью Послания в тот раз была социальная ситуация в стране — демография и борьба с бедностью.