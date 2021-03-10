В Марокко одобрили применение российской вакцины «Спутник V» Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав Марокко сегодня одобрил использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Об этом сообщил торговый представитель России в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

- В Марокко прошла регистрация российского препарата сроком на один год в рамках ускоренной процедуры, - сообщил он.

В Минпромторге в свою очередь уточнили, что вакцина в стране была зарегистрирована еще 9 марта, а сейчас стороны приступили к согласованию контракта. Подписание соглашения может стать существенным подспорьем в вопросе организации поставок российской вакцины в другие страны Африки, учитывая большую роль Марокко среди стран африканского континента, пишет агентство ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, заняла второе место среди вакцин по числу одобривших применение стран.