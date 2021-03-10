Умер Николай Сморчков, актёр фильма "Летят журавли"

Николай Сморчков в фильме "Летят журавли" Фото: кадр из фильма.

Актер театра и кино Николай Сморчков умер 6 марта в возрасте 90 лет из-за заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

- Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память, - сказано в сообщении.

Николай Сморчков окончил ВГИК и дебютировал в кино в 1951 году в картине "Сельский врач". С 1953 года начал служить в театре "Киноактёр".

За свою карьеру Сморчков сыграл более 200 ролей. Самыми известными картинами с его участием стали "Верные друзья", "Летят журавли", "Война и мир", "Кремлевские куранты" и "Мы вас любим".

Напомним, сегодня, 10 марта, также стало известно, что от коронавируса умерла композитор и народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Cайт KP.ru также сообщал, что она была госпитализирована в конце февраля, а позже переведена в реанимацию с 75% поражения лёгких.