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Москва и Эр-Рияд обсуждают производство вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии

Обсуждается также вопрос организации третьей фазы испытаний препарата в королевстве
Ксения АНУФРИЕВА
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Москва и Эр-Рияд обсуждают производство вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии

Москва и Эр-Рияд обсуждают производство вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Эр-Рияд обсуждают вопрос организации третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», а также возможность производства данного препарата на территории Саудовской Аравии. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

- РФПИ и профильные саудовские ведомства в настоящее время прорабатывают вопрос организации на территории королевства третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации его производства, - говорится в комментарии МИД России, опубликованном в преддверии визита в Москву главы МИД королевства Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его переговоров с Сергеем Лавровым.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня министерство здравоохранения Марокко одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры регистрации сроком на один год.