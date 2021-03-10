Москва и Эр-Рияд обсуждают производство вакцины «Спутник V» в Саудовской Аравии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Эр-Рияд обсуждают вопрос организации третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», а также возможность производства данного препарата на территории Саудовской Аравии. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

- РФПИ и профильные саудовские ведомства в настоящее время прорабатывают вопрос организации на территории королевства третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» и локализации его производства, - говорится в комментарии МИД России, опубликованном в преддверии визита в Москву главы МИД королевства Фейсала Бен Фархана Аль Сауда и его переговоров с Сергеем Лавровым.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня министерство здравоохранения Марокко одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры регистрации сроком на один год.