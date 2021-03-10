Сбой работы Google и Youtube произошел в России 10 марта 2021 года

Пользователи интернета из России пожаловались на проблемы в работе Google и Youtube Фото: Анастасия ОСИПОВА

Российские пользователи интернета пожаловались на сбои в работе сервисов Google и Youtube 10 марта 2021 года. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на сбои начали поступать примерно в 12:23 по московскому времени. При этом о проблемах сообщали пользователи из России, Украины, Польши, Латвии и других стран.

Как сообщает Downdetector, 91% пользователей Google не могут воспользоваться сайтом, 8% испытывают проблемы с входом в учетную запись.

46% пользователей Youtube не могли загрузить сайт, а 43% жаловались на проблемы при просмотре видео. Еще 3% не могли зайти на сайт.

Последний раз россияне жаловались на работу Google и Youtube 4 марта 2021 года. Тогда с проблемами столкнулись около 2,7 тысяч пользователей.Кроме того, поступили жалобы от пользователей Telegram. Они испытывали проблемы с подключением.