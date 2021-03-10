Украина зарегистрировала китайскую вакцину Sinovac

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac Фото: REUTERS

Украина зарегистрировала препарат CoronaVac для вакцинации от коронавируса, разработанный китайской компанией Sinovac Biotech.

- Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd, - сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на уполномоченного представителя компании в стране, АО "Лекхим".

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт с Sinovac Biotech Ltd на поставку почти двух миллионов доз вакцины. В марте Украине поставят первую партию из 700 тысяч доз препарата.

"Интерфакс-Украина" также отмечает, что соглашение между "Лекхим" и Sinovac Biotech будет действительно пять лет.

Ранее Украина зарегистрировала вакцины, разработанные компаниями Pfizer и AstraZeneca.

Как сообщал сайт KP.ru, 2 марта вакцинацию от коронавируса прошёл президент Украины Владимир Зеленский. Он привился препаратом Covishield, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведённым в Индии.