Вирусолог Альштейн заявил, что переболевшие коронавирусом могут заразиться новыми штаммами

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, могут ли переболевшие коронавирусом заразиться новыми штаммами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверен, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут заразиться другими штаммами вируса.

Эксперт сослался на исследование американской компании Novavax, разработчика вакцины от COVID-19. Специалисты компании выяснили, что переболевшие коронавирусом могут заразиться британским и южноафриканским штаммами. Однако нет подтверждений тому, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Ученые выяснили, что вакцина Novavax спасает от британского штамма в 89% случаев, от южноафриканского — в 60%.

- На самом деле, эффективность даже в 60%, при том масштабе пандемии, который мы сейчас имеем, это немало. В целом, исследование вакцины Novavax сейчас продолжаются и в США, и в Мексике и полностью не завершены, хотя общее впечатление от вакцины благоприятное. Она работает и не вызывает сильных побочных эффектов, — подытожил Альтштейн.

Интервью вирусолога Анатолия Альтштейна о коронавирусе и вакцинации можно прочесть на сайте kp.ru. Эксперт рассказал, как тяжесть течения COVID-19 сказывается на силе иммунного ответа, а также какие дополнительные меры помогут поддерживать иммунитет.