Две российские авиакомпании получили допуск на рейсы в Катар, Италию и ОАЭ

Росавиация выдала "Аэрофлоту" и "Победе" допуск на проведение регулярных рейсов в ряд стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно приказу Росавиации, "Аэрофлот" получил допуск на рейсы из Москвы в Пунта-Кану (Доминикана), Доху (Катар) и Монастир (Тунис). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Также авиакомпания "Победа" получила допуск на полеты из столицы России в Тбилиси (Грузия) и Болонью (Италия) " за счет передачи от авиакомпании "Аэрофлот". Кроме того, лоукостеру разрешили выполнять регулярные авиарейсы из Москвы в Палермо (Италия) и Дубай (ОАЭ).

В Росавиации подчеркнули, что выдача допусков не является основанием для возобновления международных маршрутов. Авиакомпании могут воспользоваться допуском только при возобновлении полетов.

Ранее Россия на взаимной основе возобновила полеты в Азербайджан и Армению. По маршруту Москва-Баку будет выполняться 2 рейса в неделю, по маршруту Москва-Ереван - 4 рейса в неделю.